Barcellona, Rakitic shock: “Sono pronto al rischio contagio”

Intervistato ai microfoni di “Marca“, Rakitic ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla possibile ripresa del campionato spagnolo. Dichiarazioni piuttosto “pesanti”, le quali sicuramente faranno discutere nel corso dei prossimi giorni.

Il centrocampista croato ha così ammesso: “Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare. Lo dico con la consapevolezza che il rischio sarà molto piccolo, ma anche per la solidarietà con coloro che hanno giocato per noi dal primo minuto e che continueranno così per molti giorni.

Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al cento per cento, per noi come per qualsiasi lavoratore”.

Rakitic e il prossimo mercato del Barcellona: possibile addio ai blugrana?

Analizzando la situazione anche dal punto di vista del mercato, il futuro di Rakitic al Barcellona resta avvolto da un punto interrogativo. Il giocatore piace alla Juventus, e in caso di addio al club catalano, la Juventus potrebbe provare l’affondo sull’ex Siviglia.