ALLENAMENTI MILAN- Il Milan è ritornato a lavoro seguendo le regole sugli allenamenti individuali. Il primo ad arrivare è stato Donnarumma, mentre confermata l’assenza di Ibrahimovic, il quale potrebbe far ritorno in Italia nel corso dei prossimi giorni.

I rossoneri si alleneranno secondo protocollo: allenamenti individuali seguendo alla perfezione e nel dettaglio le regole anti COVID-19. Si lavorerà sulla preparazione fisica in attesa della possibile ripresa della Serie A. Dal 18 maggio, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbero ripartire anche gli allenamenti di gruppo, ma tutto ovviamente dipenderà dalle decisioni del Governo.

Allenamenti Milan, ma non solo: tante squadre già a a lavoro!

Non solo Milan, come noto già diverse squadre hanno ripreso ad allenarsi in maniera individuale nei rispettivi centri sportivi. Sassuolo in campo già da qualche giorno ,mentre la Juventus è ripartita martedì, con Ramsey e Bonucci i primi a scendere in campo alla Continassa. A lavoro anche la Lazio.

Atalanta, UFFICIALE: Sportiello negativo

L’Atalanta, tramite comunicato ufficiale, ha confermato la negatività di Sportiello all’ultimo tampone effettuato.

“Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale”.

Bundesliga, UFFICIALE: si riparte

Ora è ufficiale, la Bundesliga ripartirà il 16 maggio.