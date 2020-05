Juventus, clamoroso dalla Spagna: assalto a De Jong, le ultimissime

DE JONG JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnolo di “Sport“, la Juventus avrebbe avanzato un timido interesse per De Jong, centrocampista olandese del Barcellona, il quale potrebbe essere inserito in un’idea di scambio con Pjanic. Paratici potrebbe tentare l’affondo reale e concreto, ma tutto dipenderà dalle reali intenzioni del club bluagrana.

Perchè il Barcellona potrebbe aprire alla trattativa? Qualora i catalani decidessero di affondare il colpo su Lautaro Martinez e Skriniar, avranno bisogno di far cassa per evitare problemi sul bilancio. La Juve segue attentamente anche Arthur, il quale potrebbe essere sacrificato dai blaugrana in maniera leggermente più serena rispetto al regista olandese.

De Jong Juventus, ma non solo: il piano per Tonali e 6 cessioni

Il mercato della Juventus potrebbe spingere i bianconeri a perfezionare il centrocampo puntando anche su Tonali, valutato circa 50 milioni di euro dal Brescia, ma con Paratici pronto ad inserire nella trattativa qualche giovane interessante.

Non solo acquisti, occhio anche al capitolo cessioni. I bianconeri sarebbero pronti a rivoluzionare totalmente la rosa. Addii certi per De Sciglio, Pjanic, Higuain e Bernardeschi. Attenzione anche al capitolo Rabiot e a Douglas Costa. Il primo potrebbe essere inserito in qualche operazione di scambio, così come il brasiliano. Saranno le carte giuste per convincere lo United a dire addio a Pogba?