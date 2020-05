Calciomercato, Juve: assalto a Tonali, ecco l’offerta. Inter: doppio colpo offensivo. Milan-Ibra, tutta la verità

TONALI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dal’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a pareggiare l’offerta dell’Inter per riuscire a strappare Tonali al Brescia. 50 milioni di euro la valutazione fatta da Cellino, 35+5 milioni l’offerta bianconera.

Detto questo, Paratici proverà l’affondo reale e concreto, pur non perdendo di vista altri obiettivi come Pobga, Arthur e Jorginho. Per Pogba serviranno circa 100 milioni di euro, offerta che potrebbe entrare nel vivo grazie ad alcune contropartite come Douglas Costa e Rabiot. Per Arthur resta da convincere il giocatore, mentre Jorginho, come noto, è il primo obiettivo di mister Sarri.

Tonali Juventus, ma non solo: doppio colpo per l’Inter. Ibra-Milan più lontani

Non solo la Juventus, occhio anche al nuovo piano dell’Inter. Marotta potrebbe tentare l’affondo per un nuova coppia offensiva a costo zero. Mertens+Cavani per cercare di sostituire adeguatamente Lautaro Martinez pronto a dire sì al Barcellona.

Infine occhio al capitolo Ibra-Milan: l’attaccante svedese difficilmente prolungherà il suo contratto con i rossoneri. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.