PLAYOFF SERIE A- Secondo quanto riportato nelle ultime ore e con il possibile slittamento della Serie A al 20 giugno, l’ipotesi playoff e playout starebbe ritornando di moda in vista del finale di stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, le prime 4 squadre in classifica parteciperebbero alla lotta scudetto, mentre le ultime sei sarebbero le protagoniste della lotta salvezza.

Detto questo, restano da valutare tantissimi dettagli, soprattutto analizzando con calma il calendario e le date di riferimento. Come noto, la Uefa ha stabilito il 2 agosto come ultima data possibile per chiudere i campionati nazionali e partendo il 20 giugno difficilmente si riuscirà a concludere le ultime 12 giornate di campionato. Ecco perchè l’ipotesi playoff e playout potrebbe risolvere definitivamente la questione.

Leggi anche:Calciomercato, Mertens-Napoli: i dettagli del rinnovo. Inter, assalto a Cavani. Juve-Rabiot, game over!

Playoff Serie A: ecco le attuali squadre coinvolte nella lotta scudetto e lotta retrocessione

Come accennato, alla lotta scudetto parteciperebbero le prime 4 squadre in classifica, attualmente Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Per quel che riguarda la zona retrocessione, parteciperanno ai playout le ultime 6 in classifica, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia