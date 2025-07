Inter, arriva un attaccante da “doppia doppia”: lo vuole Chivu

I nerazzurri hanno nel mirino un altro attaccante: nel mirino un gioiello della Bundesliga che nella scorsa stagione è andato in “doppia doppia”

Si muove, e anche in fretta, l’Inter sul mercato. Non c’è tempo da perdere per la dirigenza nerazzurra, che dopo la conquista dello scudetto vuole mantenere il livello alto anche nella stagione 2025/26. Marotta e Ausilio hanno già chiuso tre colpi: Lucas Sucic per rafforzare la mediana, Luis Henrique per dare freschezza sugli esterni, e Youssef Bonny per aumentare la profondità offensiva.

Ma la rosa non è ancora completa, e i movimenti non si fermano qui. Le uscite in attacco — Arnautovic e Correa hanno già salutato — e la possibile partenza di Mehdi Taremi aprono nuovi scenari, soprattutto nel reparto avanzato. Ed è proprio lì che l’Inter guarda con attenzione: serve un profilo diverso, più dinamico, più duttile. Serve uno come Loïs Openda.

Un difensore e un attaccante: i tasselli mancanti

Il mosaico disegnato da Cristian Chivu ha ancora alcune caselle da riempire. Oltre a un rinforzo in difesa, dove si cerca un centrale affidabile in grado di adattarsi a più ruoli, l’Inter è a caccia di un nuovo attaccante. E non uno qualsiasi. Con la situazione legata a Taremi che resta in bilico — il suo futuro potrebbe prendere una direzione diversa rispetto alle attese — i dirigenti nerazzurri stanno pensando a una seconda punta che possa garantire versatilità e imprevedibilità nell’ultimo terzo di campo.

Chivu avrebbe indicato un identikit ben preciso: un attaccante veloce, in grado di giocare anche largo o sulla trequarti. In poche parole, qualcuno che possa offrire soluzioni nuove, più fluide. E il profilo che risponde a queste caratteristiche è proprio quello di Loïs Openda.

Obiettivo Openda: talento, velocità e margini di crescita

Classe 2000, Loïs Openda è cresciuto nel vivaio del Club Brugge prima di farsi notare con Vitesse e soprattutto Lens, dove nella stagione 2022/23 ha messo a segno ben 28 reti. Una stagione da protagonista che lo ha portato al Lipsia nell’estate 2023, per una cifra importante: 38 milioni di euro.

Con il club tedesco ha vissuto un’annata da 13 gol e 11 assist, numeri che comunque confermano il suo contributo costante alla manovra offensiva. Openda non è solo un finalizzatore, ma anche un giocatore che sa muoversi tra le linee, associarsi bene coi compagni e attaccare la profondità con grande rapidità.

La sua duttilità lo rende perfetto per un sistema offensivo come quello di Chivu, che ama alternare punte fisiche a seconde punte più mobili. Il problema? Il Lipsia non ha necessità economiche e cederebbe il giocatore solo a fronte di un’offerta davvero importante.

Dopo una stagione senza coppe europee, il club della galassia Red Bull potrebbe lasciar partire alcuni big — da Sesko a Simons, passando per lo stesso Openda — ma a condizioni precise. Si parla di una valutazione attuale intorno ai 35-40 milioni, ma l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe proporre una formula diversa: prestito con obbligo di riscatto e una serie di bonus legati a gol, presenze e piazzamento in Champions.

Un’eventuale partenza di Thuram potrebbe sbloccare la trattativa, ma tutto dipenderà anche dalla disponibilità del Lipsia ad ascoltare offerte strutturate e non immediate. Nel frattempo, i nerazzurri osservano, studiano e attendono il momento giusto per affondare il colpo. Il feeling con il giocatore c’è, ora si tratta di trovare la chiave giusta per aprire la porta del club tedesco.

Se davvero l’Inter dovesse riuscire a portare Openda a Milano, sarebbe un segnale forte non solo per la Serie A, ma per tutta l’Europa. Velocità, talento e ambizione: gli ingredienti ci sono tutti. Ma il vero interrogativo è un altro: riuscirà l’Inter a trovare la formula perfetta per convincere il Lipsia?