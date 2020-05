Serie A, i nuovi orari del campionato: in campo anche alle 16.30?

RIPRESA SERIE A- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Repubblica“, la Serie A si prepara a ripartire con i nuovi orari dei match. Addio alle sfide delle 12.30 e 15.00, i nuovi orari potrebbero essere impostati così: 16.30, 18.45 e 21:00. Resta un po’ di perplessità per quel che riguarda le sfide delle 16:30, le quali potrebbero riscontrare qualche problematica di troppo con l’eccessivo caldo.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la nuova conferma, per ora tutto resta avvolto da un grosso punto interrogativo. Resta da valutare anche la possibilità dei playoff e playout, i quali potrebbero esser presi in considerazione in caso di termine anticipato del campionato in corso.

Il presidente del Torino, intervenuto a “Radio1”, ha così affermato: “Sembra di sì, sembra che la data ci sia: o il 13 o il 20 giugno. E sembra ci sia anche il protocollo. Però per i giocatori, che sono stati fermi per due mesi e mezzo, riprendere è molto faticoso. C’è un rischio molto alto di infortuni e bisogna prepararsi a questo, adesso vanno piano perché hanno paura di farsi male. Il calcio è uno sport di contatto”.