Juventus, Vidal risponde a Chiellini: “Le cose private non si raccontano. Sul mio futuro dico che…”

Arturo Vidal risponde a Chiellini dopo alcune dichiarazioni riportate nel libro autobiografico del difensore bianconero. Il centrocampista del Barcellona, intervenuto in una diretta instagram, ha così affermato: “Dico solo che non mi sembra giusto raccontare cose private, nel calcio ci sono dei codici, però ha anche detto che ero un campione. Mi ha chiamato e mi ha spiegato. Non è stata una cosa che non potevo fare, avevo il permesso di uscire. Lavoro dando il massimo e se gli amici si incontrano per un asado con il permesso del club, vado anche io.

Vidal ha poi aggiunto: “Se devo rimanere concentrato, lo faccio. Ma quando è il mio turno per divertirmi ne approfitto, sono proprio come gli altri. E quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono alzato”.

Vidal risponde a Chiellini e svela il suo futuro

Non solo la risposta a Chiellini, l’attuale centrocampista del Barcellona ha colto l’occasione anche per sottolineare il suo prossimo futuro: “Mi trovo molto bene al Barcellona, qui sono felice come mai prima. Sono arrivato dopo la mia seconda operazione al ginocchio, non nelle migliori condizioni, ma adesso sto bene. Sono in sintonia con tutti e mi piace la città. Mi sacrifico e mi alleno al massimo per cercare di sfruttare i momenti che ho. Credo che la gente qui mi vuole bene, me lo dicono per strada”.

Bocciata l’ipotesi Inter? Tutto dipenderà dai prossimi mesi e dalle nuove possibili strategie di mercato del club nerazzurro e della squadra blaugrana.