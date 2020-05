Inter, assalto a Cavani: pronto un triennale! Addio Lautaro, ingaggio record

CAVANI INTER- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter, sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Cavani. L’attaccante del PSG, in uscita dal club francese, potrebbe far ritorno in Italia, aprendo concretamente al possibile trasferimento in maglia nerazzurra. Antonio Conte avrebbe già il suo ok all’operazione, ma tutto dipenderà dalla forte concorrenza di altri club europei.

Marotta e Ausilio potrebbero proporre un ricco triennale da circa 7,5 milioni di euro a stagione, ma sul giocatore, come noto, resta forte l’interesse dell’Atletico Madrid e del Manchester United. Cavani, dal canto suo, potrebbe valutare in maniera concreta anche un possibile ritorno al Napoli.

Cavani Inter, il piano nerazzurro: Lautaro al Barcellona, si farà

Il possibile arrivo di Cavani coinciderà con l’addio ormai certo di Lautaro Martinez, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia del Barcellona. 111 milioni il valore della sua clausola rescissoria, ma Inter e Barcellona potrebbero accordarsi con un ipotetico scambio con più contropartite tecniche.

Il diretto interessato, dal canto suo, potrebbe guadagnare circa 11-13 milioni di euro netti a stagione, un’offerta che difficilmente il giocatore rifiuterà. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane.