Juventus, dalla Spagna confermano: Dembele vede bianconero!

DEMBELE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo“, Dembele avrebbe dato il suo ok al possibile trasferimento alla Juventus in caso di scambio con Pjanic tra bianconeri e i blaugrana. Dopo un primo scetticismo, l’esterno francese avrebbe dato l’ok al trasferimento alla Juventus, anche se in casa bianconera continua il pressing per Arthur, ancora lontano dalla sua disponibilità in un ipotetico trasferimento.

Paratici proverà a mettere sul piatto della bilancia una nuova offerta al giocatore brasiliano, cercando di spingerlo a dire sì ai colori bianconeri. Pjanic, dal canto suo, come evidenziato dalla stampa spagnola, avrebbe già raggiunto un accordo con il club blaugrana.

Dembele Juventus, capitolo cessioni: 2 addii in casa Juventus

Il possibile arrivo di Dembele potrebbe coincidere con l’addio di Douglas Costa e Bernardeschi. Il primo si giocherà la conferma nel rush finale di stagione, mentre il secondo sembrerebbe essere destinato ormai a un addio certo. Non è escluso che le due società possano lavorare su un’idea di doppio scambio, inserendo sia Bernardeschi sia Pjanic in cambio di uno tra Arthur e Dembele, più uno tra Rakitic e Vidal.