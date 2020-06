Brutte notizie in casa Brescia soprattutto per ciò che riguarda il futuro di Mario Balotelli. Nelle ultime ore, il presidente Cellino avrebbe avanzato una richiesta di licenziamento per giusta causa nei confronti dell’attaccante. L’ex Inter e Milan, infatti, continua a non allenarsi con il resto dei compagni, disertando ogni giorni gli allenamenti.

Punto interrogativo e distacco ormai insanabile tra SuperMario e il primo tifoso delle Rondinelle. Detto questo, nelle prossime ore si cercherà di capire come evolverà la situazione.

Balotelli, addio immediato al Brescia: risoluzione del contratto

Come detto, qualora la richiesta di Cellino di rescissione unilaterale del contratto dovesse esser accolta dal tribunale, Balotelli lascerà il Brescia in maniera immediata.

Come cambierà l’attacco del Brescia da qui fino al termine della stagione. Balotelli verrà sostituito da Donnarumma, il quale potrebbe far coppia in attacco con Torregrossa.