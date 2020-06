Calciomercato| Juve-Kumbulla, Paratici sorpassa l’Inter. Roma, scambio Romero-Under con la Juve

KUMBULLA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi de “La Stampa”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Verona per il passaggio di Kumbulla in maglia bianconera. Sorpasso all’Inter e sgambetto di Paratici a Marotta. Detto questo, come evidenziato da “Sky“, i nerazzurri sarebbero ancora in leggero vantaggio sulla corsa al giocatore, anche se le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive.

Tutto da valutare e capire con la massima attenzione. Occhio anche al possibile affare sull’asse Torino-Roma, con la Juventus pronta a offrire Romero alla Roma in cambio di Under, in uscita dal club giallorosso.

Kumbulla Juventus, occhio alle mosse dell’Inter: assalto a Cavani

Non solo Juve, occhio anche al mercato dell’Inter. Definita la cessione a titolo definitivo di Icardi al PSG, i nerazzurri fossilizzeranno la loro attenzione sul possibile addio anche di Lautaro Martinez. 111 milioni di euro il valore della clausola rescissoria dell’attaccante argentino, occhio al possibile affondo del Barcellona in vista dei prossimi mesi.

Detto questo, i nerazzurri proveranno l’affondo su Cavani: l’ex Napoli piace parecchio ad Antonio Conte e Marotta potrebbe valutare l’affondo decisivo considerando la sua prossima scadenza di contratto con il club pargino. 7,5 milioni di euro annuali per circa tre anni: potrebbe essere questa l’offerta che l’Inter presenterà all’attaccante uruguaiano.