Calciomercato, Cavani boccia l’Inter: occhiolino all’Atletico Madrid! Juve-Under, si entra nel vivo

UNDER JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a irrompere con forte decisione su Under, esterno offensivo attualmente in forza alla Roma. Le due società potrebbero dare vita a uno scambio alla pari con Rugani o Romero preziose contropartite per convincere il club giallorosso a dire sì alla potenziale offerta bianconera.

Un’affare che potrebbe fruttare una doppia plusvalenza per entrambe le squadre, motivo per il quale la trattativa potrebbe svilupparsi in maniera reale e concreta. Romero, di proprietà della Juventus, ma attualmente in forza al Genoa, potrebbe rappresentare la contropartita ideale per convincere i giallorossi a dire sì.

Under Juventus, ma attenzione anche al mercato dell’Inter: si allontana Cavani

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Cavani, in scadenza di contratto con il PSG, sarebbe pronto a dire sì alla corte dell’Atletico Madrid di Simeone. Un affare che potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane, con il club spagnolo pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta contrattuale da circa 9-10 milioni di euro a stagione.

Inter più lontana, ma attenzione anche al futuro di Lautaro Martinez: il giocatore piace al Barcellona, ma il club blaugrana potrebbe rimandare il potenziale assalto nel corso dei prossimi mesi.