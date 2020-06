Roma, infortunio Zaniolo: il centrocampista dovrà operarsi, i tempi di recupero

INFORTUNIO ZANIOLO- Piccolo nuovo ko per Nicolò Zaniolo, il quale dovrà sottoporsi a un nuovo intervento al naso per risolvere un leggero problema di ipertrofia ai turbinati, che sarà risolto in tempi brevissimi. Intervento necessario perchè consentirà al centrocampista della Roma di respirare meglio soprattutto in vista di tantissimi impegni ravvicinati.

Nessun allarme, tempi di recupero stimati in circa 10 giorni. Il centrocampista giallorosso ritornerà a disposizione di Fonseca in vista del rush finale del campionato. Zaniolo ha quasi recuperato totalmente la miglior forma e potrà tornare in campo a luglio per dare una mano ai giallorossi nelle ultime partite di Serie A.

Infortunio Zaniolo: 10 giorni di stop, poi subito in campo

Come accennato, il centrocampista si sottoporrà a intervento chirurgico al naso poi tornerà a disposizione nel giro di 10 giorni.

Occhio anche alle ultime indiscrezioni di mercato. Secondo alcuni rumors, l’Inter avrebbe offerto nuovamente Nainggolan alla Roma in cambio del centrocampista. Sul giocatore resta forte anche l’interesse della Juventus.