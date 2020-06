Serie A in diretta tv: partite in chiaro con l’accordo Spadafora-Sky, dove vedere i match?

SERIE A IN CHIARO- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, il ministro dello sport, Spadafora, avrebbe raggiunto un accordo con Sky per la trasmissione in chiaro di almeno due partite nelle prime due giornate di campionato in vista della ripresa.

Un accordo che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Qualora dovesse arrivare la fumata bianca, verrebbe trasmessa una sfida in programma il 20 giugno e una della seconda giornata di campionato. Due match, non di più! Dove si potranno vedere le partite? Le due sfide dovrebbero esser trasmesse su Tv8, ma ovviamente si attenderanno le possibili conferme nel corso dei prossimi giorni.

Serie A in chiaro, spazio anche per “RAI” e “Mediaset”: i dettagli

Non solo “Tv8“, la “Rai” e “Mediaset” potrebbero raggiungere un accordo per la trasmissione immediata, a fine gara, degli highlights di alcune partite, ma ovviamente non di tutte.

Sono attesi ulteriori dettagli nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, la sensazione è che l’accordo possa concretizzarsi in maniera totale.