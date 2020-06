Milan, lo sfogo di Ibrahimovic fa tremare i tifosi: “Non c’è un progetto. Resterò solo per…”

RINNOVO IBRAHIMOVIC- Duro sfogo di Zlatan Ibrahimovic nei confronti di Gazidis, con l’attaccante svedese pronto a puntare l’indice verso una mancanza progettuale in vista del futuro. Come riferito dal “Corriere dello Sport”, l’ex Galaxy avrebbe accusato l’ad rossonero di non esser abbastanza presente, e si sarebbe scagliato contro Gazidis con queste parole: “Ti presenti soltanto ora? Questo Milan non è più il club di una volta…“.

Un chiaro segnale di rottura, ma allarme che potrebbe rientrare qualora Ibrahimovic decidesse di rinnovare il suo contratto per un’altra stagione. Come riportato da “Sportmediaset”, l’attaccante svedese avrebbe affermato: “Se resterò sarà solo per passione, manca un progetto”.

Leggi anche: Infortuni Serie A| Cagliari, Nainggolan: polpaccio ko. Juve, Higuain-Chiellini out in Coppa Italia. Lazio, Milinkovic ok

Rinnovo Ibrahimovic, come potrebbe cambiare il Milan senza l’attaccante svedese

Un duro sfogo dell’attaccante svedese che potrebbe confermare il suo addio a fine stagione. Come cambierebbe l’attacco del Milan senza Ibrahimovic? Conferma totale per Rebic, mentre piccolo punto interrogativo attorno a Leao.

Detto questo, il Milan potrebbe tentare l’assalto a Milik, ormai verso l’addio al Napoli. L’attaccante polacco piace anche alla Juventus e avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. Occhio anche al capitolo Belotti, altro obiettivo di vecchia data del club rossonero.