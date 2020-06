Coppa Italia| Juve-Milan: Buffon e Dybala dal 1′, Paquetà scansa Leao

JUVENTUS MILAN PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si partitrà con Juventus-Milan: dopo l’1-1 dell’andata, i rossoneri faranno visita ai bianconeri all’Allianz Stadium. Sarri potrebbe affidarsi al nuovo 4-3-3. In difesa possibile assenza per Chiellini, il quale potrebbe restare a riposo dopo qualche problema fisico degli ultimi giorni, al suo posto confermati De Ligt-Bonucci, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra.

Qualche novità a centrocampo con Matuidi preferito a Rabiot con Bentancur e Pjanic confermati entrambi dal 1′. Khedira potrebbe far ritorno in panchina, mentre Ramsey resta in forte dubbio dopo alcuni allenamenti differenziati delle ultime settimane. Out Higuain.

Nel Milan spazio per Paquetà dal primo minuto, il quale prenderà il posto di Leao alle spalle dell’unica punta Rebic. Chance dal 1′ anche per Bonaventura, mentre in difesa possibile chance per Calabria o Conti.

Juventus Milan probabili formazioni, Coppa Italia

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.