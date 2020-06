Coppa Italia| Napoli-Inter, probabili formazioni: Mertens e Eriksen dal 1′

NAPOLI INTER PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida del San Paolo, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-3. Ospina tra i pali, Koulibaly ritornerà al centro della difesa, mentre a centrocampo spazio per Demme dal 1′. In attacco Mertens dovrebbe recuperare e partire dal 1′.

Conte si affiderà al solito 3-5-2: in difesa Bastoni resta favorito su Godin. A centrocampo chance per Eriksen dal 1′, il quale sarà affiancato da Barella e Brozovic. Sugli esterni spazio per Young e Candreva. In attacco confermata la coppia gol Lautaro Martinez-Lukaku.

Napoli Inter probabili formazioni: Koulibaly in campo dal 1′, c’è Eriksen

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Callejon, Fabian Ruiz, Lozano, Llorente, Milik.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Moses, Asamoah, Borja Valero, Gagliardini, Sensi, Sanchez, Esposito.