Douglas Luiz, addio in vista? La Juventus è pronta a cambiare rotta

Il futuro del centrocampista brasiliano è tutto da scrivere: ecco cosa può accadere al calciatore, la svolta è dietro l’angolo

La Juventus ha messo il piede sull’acceleratore. Con l’arrivo di Jonathan David, il primo grande tassello per l’attacco di Tudor è stato inserito, ma la costruzione della rosa è tutt’altro che finita. Servono rinforzi, servono idee. E soprattutto, serve liquidità. Per questo motivo, in casa Juve non si lavora solo in entrata. Anzi, alcune cessioni stanno diventando centrali nel progetto bianconero.

Tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Douglas Luiz. Un anno fa il brasiliano sbarcava a Torino con tante aspettative e un investimento importante alle spalle. Oggi, però, il suo futuro sembra lontano dalla Continassa. Ma facciamo un passo alla volta.

La Juve guarda avanti: nuovi colpi per completare la rosa

Con il nuovo ciclo firmato Tudor, la Juventus ha bisogno di profili precisi per dar forma a un’idea di gioco chiara e ambiziosa. Il colpo Jonathan David è stato il primo segnale, ma non basta. Serve almeno un centrocampista dinamico, un difensore in grado di costruire da dietro e probabilmente un esterno di spinta. La rosa è ancora incompleta, e il tempo stringe.

Il piano della dirigenza è chiaro: investire sì, ma in maniera sostenibile. Da qui la necessità di fare spazio e recuperare risorse economiche con alcune uscite pesanti. E tra i principali candidati a lasciare c’è proprio chi dodici mesi fa era stato presentato come il “faro” del nuovo centrocampo.

Douglas Luiz può salutare: il brasiliano delude e l’Everton fa sul serio

Non è stato l’anno che tutti si aspettavano. Douglas Luiz era arrivato dall’Aston Villa con l’etichetta del colpo di qualità e quantità per il centrocampo. Ma tra infortuni, scarsa continuità e un feeling mai nato con le idee di gioco prima di Allegri e poi di Tudor, il brasiliano ha faticato a trovare la sua dimensione.

Le sue 27 presenze stagionali non raccontano un ruolo da protagonista: zero gol, poche giocate decisive e una sensazione costante di essere un corpo estraneo alla squadra. Ora, il ritorno in Premier League sembra un’ipotesi concreta. L’Everton è il club più interessato: i primi contatti con la Juve sono partiti e si lavora su una possibile formula in prestito con diritto di riscatto.

Un’idea che non convince del tutto i bianconeri, che vorrebbero monetizzare subito e puntano a una cessione definitiva. La valutazione? Intorno ai 40 milioni di euro, anche per rientrare almeno in parte dai 50 milioni spesi (tra cash e contropartite tecniche) nell’estate del 2024.

Dietro questa operazione c’è anche una logica ben precisa: liberare spazio a bilancio e sul monte ingaggi, per reinvestire in profili più funzionali al progetto tecnico. L’impressione è che, se arriverà un’offerta convincente, la Juve non si opporrà all’addio.

E a quel punto si aprirà un nuovo capitolo per entrambe le parti. Per Douglas Luiz potrebbe essere un ritorno in un campionato che conosce a memoria. Per la Juventus, l’occasione per fare spazio a chi davvero può fare la differenza nel nuovo corso targato Tudor.

La domanda è inevitabile: Douglas Luiz è stato un investimento sbagliato o semplicemente un giocatore nel posto sbagliato al momento sbagliato? Nel calcio, come nella vita, non sempre le premesse portano ai risultati sperati. Ma ogni uscita può diventare un’opportunità. E forse per Juve e Douglas Luiz è arrivato il momento di voltare pagina.