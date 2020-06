Calciomercato Juventus, Arthur resta in panchina con il Barça: ecco il piano di Paratici

ARTHUR JUVENTUS- Prime risposte in vista del prossimo calciomercato della Juventus. In occasione della sfida di ieri sera tra Barcellona e Maiorca, Arthur non ha preso parte alla gara rimanendo in panchina per tutta la durata del match. Un’esclusione che potrebbe avare possibili ripercussioni anche in chiave calciomercato, con il centrocampista brasiliano chiaro obiettivo di mercato dei bianconeri.

Resta vivo l’interesse di Paratici, il quale vorrebbe piombare sul giocatore proponendo uno scambio alla pari con Pjanic. Una trattativa che potrebbe entrare concretamente nel vivo nel corso dei prossimi mesi, anche se bisognerà convincere Arthur a dire sì alla corte bianconera.

Arthur Juventus, il piano di Paratici: come cambiano i bianconeri

Il possibile affondo per Arthur potrebbe spingere la Juventus a valutare possibili cessioni in vista della prossima finestra di mercato. Verso l’addio Pjanic, ma attenzione anche al futuro di Rabiot e Ramsey, i quali potrebbero essere sacrificati dinanzi a un’offerta irrinunciabile dal sapore di grande plusvalenza.

Il centrocampista francese piace parecchio all’Everton di Ancelotti, mentre Ramsey potrebbe rientrare in un discorso di mercato con il Manchester United, con la Juventus pronta a sferrare un attacco letale e concreto su Pogba.