L’Inter non si ferma più: un Campione d’Europa per Chivu

I nerazzurri continuano la campagna di rafforzamento: un altro big per Cristian Chivu, è un Campione d’Europa

Tre acquisti già piazzati, 60 milioni di euro investiti, eppure l’impressione è che l’Inter non abbia ancora finito. Anzi, che il bello debba ancora venire. Il nuovo corso guidato da Chivu ha iniziato a prendere forma, e i tifosi sognano già in grande. Ma tra i corridoi della dirigenza nerazzurra inizia a serpeggiare una voce tanto suggestiva quanto clamorosa: un possibile ribaltone in porta.

L’Inter guarda avanti, ma servono ancora cessioni

Con Sucic, Luis Henrique e Bonny già messi sotto contratto, l’Inter ha dato un segnale chiaro: si fa sul serio. Il progetto tecnico è ambizioso e vuole mettere Chivu nelle condizioni ideali per competere da subito. Ma per continuare a rinforzare la rosa, servirà qualche uscita strategica.

Il reparto difensivo è quello che resta ancora incompleto. Serve un difensore centrale in grado di reggere il peso di una linea alta e aggressiva, come chiede Chivu. Ma è un’altra la voce che sta scuotendo l’ambiente: una possibile rivoluzione tra i pali. Nelle ultime ore, infatti, si sta facendo largo un’ipotesi che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata pura fantasia.

Ter Stegen nel mirino: Sommer può salutare

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’Inter starebbe valutando seriamente la possibilità di ingaggiare Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco, reduce da stagioni altalenanti al Barcellona, potrebbe diventare un’opzione concreta per i nerazzurri. Ma tutto ruota attorno al futuro di Yann Sommer.

L’estremo difensore svizzero è stato uno dei migliori per rendimento nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Inter, ma ha attirato l’attenzione del Galatasaray, che sarebbe pronto a presentare un’offerta concreta. Qualora Sommer dovesse realmente lasciare Milano, la pista che porta a Ter Stegen potrebbe improvvisamente accendersi.

L’operazione non sarebbe semplice, ma neppure impossibile: lo status del tedesco e il suo ingaggio richiederebbero uno sforzo economico notevole, ma il fascino dell’Inter e la possibilità di ripartire in una squadra in crescita potrebbero rappresentare un incentivo non da poco.

Ter Stegen ai saluti: Barcellona ha già voltato pagina

La situazione di Ter Stegen al Barcellona sembra ormai al capolinea. Secondo quanto riportato da Sport, il club catalano ha preso una decisione forte: puntare tutto su Szczesny e su Joan Garcia, arrivato dall’Espanyol per 25 milioni. Una scelta tecnica e finanziaria, che avrebbe lasciato l’ex Mönchengladbach profondamente deluso.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2028, i blaugrana sarebbero disposti addirittura a liberare Ter Stegen a zero pur di alleggerire il monte ingaggi. Ecco perché l’Inter ha iniziato a monitorare attentamente la situazione, fiutando l’occasione. Non solo i nerazzurri però: anche Monaco e lo stesso Galatasaray sarebbero sulle tracce del portiere, pronti a contenderselo in caso di rottura definitiva con il Barça.

Ter Stegen, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva. L’ipotesi di diventare il terzo nelle gerarchie non lo entusiasma, e la voglia di sentirsi di nuovo protagonista potrebbe spingerlo verso una nuova avventura. Che sia a Milano, nel cuore di San Siro?

È ancora tutto in bilico, ma i segnali ci sono. L’Inter osserva, valuta, pianifica. Per ora è solo una suggestione, ma a volte nel calciomercato basta poco per trasformare un’idea in realtà. Un portiere da Champions potrebbe bussare alla porta di Appiano. E se dovesse succedere… siete pronti a immaginarlo con la maglia nerazzurra?