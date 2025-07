Fiorentina ora alle strette: arriva l’offerta giusta e va via

Il club gigliato è ora alle strette: arriva l’offerta giusta e la stella saluta. Le tre big della Serie A se lo contendono, cosa può sbloccare tutto

Una telefonata, una firma mancata, un’offerta che potrebbe cambiare tutto. Quando il calciomercato prende vita, bastano pochi dettagli per stravolgere piani e certezze. La Fiorentina, in attesa dell’annuncio ufficiale di Stefano Pioli come nuovo allenatore, ha già cominciato a muoversi in profondità sul mercato.

L’arrivo di un veterano come Dzeko per l’attacco ha scaldato la piazza, così come l’operazione Fazzini, giovane talento dell’Empoli. Ma i viola non si fermano qui: nel mirino c’è anche Sebastiano Esposito, profilo seguito con grande attenzione e che potrebbe essere oggetto di un’eventuale trattativa con l’Inter.

Non solo acquisti: cessioni pesanti all’orizzonte

Il mercato della Fiorentina non si muove solo in entrata. Se le idee per rafforzare la rosa sono chiare, lo stesso si può dire per alcune uscite che potrebbero diventare strategiche, ma dolorose. In difesa, i riflettori sono puntati su Comuzzo, talento classe 2005.

La società gigliata lo valuta intorno ai 40 milioni e non lo considera incedibile: tutto dipenderà da chi busserà alla porta e con quale proposta. A far tremare i tifosi, però, è anche la situazione legata a Moise Kean. Il centravanti, dopo una stagione da 19 gol in Serie A (25 contando le coppe), ha attirato l’attenzione di diversi club europei.

Il nodo? Una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che potrebbe trasformare la sua avventura viola in un ricordo prematuro. La società spera di poterlo tenere ancora, ma la certezza assoluta, nel calcio, non esiste mai davvero.

Il caso Dodò: rinnovo lontano, offerte vicine

Se c’è un giocatore che ha fatto parlare di sé in questo avvio di estate, è Dodò. Il terzino brasiliano ha disputato un’ottima stagione dopo il rientro dall’infortunio al crociato e ha attirato l’interesse di mezza Serie A. Il rinnovo, però, si è rivelato più complicato del previsto.

Il contratto in scadenza nel 2027 non spaventa i club interessati, ma la mancanza di un adeguamento salariale ha incrinato i rapporti con la dirigenza. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per lasciarlo partire, cifra che ha già mosso alcune big del nostro campionato.

La Juventus è in cerca di un nuovo padrone della fascia destra, specialmente dopo l’imminente arrivo di Wesley alla Roma. I bianconeri hanno già chiesto informazioni e valutano seriamente l’operazione. Anche il Milan è alla finestra: dopo il saluto a Walker, il club rossonero ha messo gli occhi su Dodò come possibile rinforzo per Allegri. I contatti ci sono stati, anche se per ora restano esplorativi.

Non manca poi l’Inter, che si muove in modo più strategico. Se qualcuno dovesse pagare la clausola di Dumfries entro il 15 luglio, i nerazzurri si troverebbero improvvisamente senza un titolare sulla destra. Ecco perché i contatti con l’entourage di Dodò sono già partiti.

Non è un caso che il nome di Esposito, obiettivo viola, possa diventare una chiave per sbloccare l’affare. L’estate è ancora lunga, ma tutto fa pensare che il destino del brasiliano sarà uno dei temi caldi da qui alla fine del mercato.

Alla fine, viene da chiedersi: è davvero possibile vedere Dodò lontano da Firenze già nelle prossime settimane? Se il rinnovo non arriverà, la sensazione è che la Fiorentina non aspetterà troppo. E a quel punto, sarà corsa a tre (o forse quattro) per assicurarsi uno dei terzini più interessanti dell’ultima Serie A. La domanda resta aperta: chi farà la prima mossa concreta?