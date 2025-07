Napoli, altro che Ndoye o Zhegrova: De Bruyne porta l’esterno

Il club azzurro lavora per completare la rosa a disposizione di Conte: Beukema e Lang sono virtualmente fatti, il secondo esterno lo porta De Bruyne a prezzo di saldo

Beukema e Lang non hanno ancora firmato, non hanno nemmeno disputato le visite mediche ma si possono considerare senza alcun dubbio il terzo ed il quarto acquisto della sessione estiva di mercato del Napoli. I due voleranno senza dubbio a Dimaro per il ritiro degli azzurri, con la dirigenza che chiuderà ogni discorso in questa settimana.

D’altronde il Bologna ha già ingaggiato Vitik, il sostituto dell’olandese e con il PSV Eindhoven tutti i documenti sono ormai a posto. Insomma, Conte dopo De Bruyne e Marianucci può abbracciare anche i due olandesi e dare ancor di più una idea di gioco alla squadra nonostante l’assenza di alcune pedine.

Nel frattempo, però, si può decisamente accontentare, anche perché il Napoli è a metà dell’opera e per completare il quadro mancano le alternative. Il vice Di Lorenzo, Juanlu del Siviglia, il vice Lukaku – resta sempre Nunez in prima fila ma attenzione all’opzione Kean – ma anche un altro esterno sinistro.

Napoli, assalto all’esterno: arriva dalla Premier League

Per quanto riguarda le corsie esterne, sono diversi i nomi in ballo: dal solito Ndoye, per cui il Bologna spara altissimo, fino a Zhegrova, passando per Chiesa e Garnacho finito nel mirino già lo scorso mese di gennaio. Sembra, però, decisamente un’altra la pista possibile da percorrere.

Un nome di rispetto, un calciatore in grado di poter fare la differenza, un ver e proprio top player. E non è un caso che lo sponsorizzi De Bruyne in persona, essendo peraltro un grande amico. Ci riferiamo a Jack Grealish, in uscita dal Manchester City. L’esterno inglese non rientra più nei piani di Guardiola ed è sul mercato.

Classe ’95, nel 2021 fu acquistato per 115 milioni dall’Aston Villa ma nelle quattro stagioni disputate con i Citizens non ha affatto incantato, anzi. Nelle 157 presenze disputate, 17 i gol e 23 gli assist a corredo, non un gran bottino per un calciatore che non è mai riuscito a diventare un titolare fisso.

Da qui la decisione di disfarsi del calciatore a prezzo di saldo: bastano 46 milioni di euro per portarlo a casa. Il vero problema è dato dall’elevatissimo stipendio che guadagna, di 15,6 milioni di sterline. Nell’anno del Mondiale, per rilanciarsi, potrebbe anche decidere di dare una sforbiciata netta ed importante ai suoi emolumenti di oltre il 60%.

Ed è qui che entra in gioco il Napoli: Conte gradisce un calciatore del talento e della qualità di Grealish ed è convinto di poterlo “indottrinare” in campo. E con parametri sostenibili sarebbe l’ennesimo rinforzo proveniente dalla Premier League in grado di fare la differenza in Serie A.