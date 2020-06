Juventus, clamoroso dalla Spagna: il Chelsea irrompe su Ronaldo, pronti 120 milioni di euro

CRISTIANO RONALDO CHELSEA- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, il Chelsea sarebbe pronto a irrompere con forte decisione su Cristiano Ronaldo. Super offerta da circa 120 milioni di euro per cercare di convincere la Juventus a privarsi del fuoriclasse portoghese. La dirigenza bianconera vorrebbe trattenere il giocatore fino al termine del suo attuale contratto, ma dinanzi a un’offerta da 120 milioni di euro le cose potrebbero cambiare.

Super offerta per un giocatore fenomenale, ma pure sempre di 35 anni. La Juventus incasserebbe 20 milioni in più del costo d’acquisto del giocatore e si sgraverebbe di un ingaggio stellare da 31 milioni di euro. Il Chelsea ci proverà, ma la priorità dei bianconeri sarà quella di trattenere Cristiano Ronaldo a Torino.

Cristiano Ronaldo Chelsea, ma non solo: ecco il piano della Juve in chiave cessioni

Non solo Ronaldo, la Juventus lavorerà attentamente in chiave cessioni. Verso l’addio Pjanic il quale potrebbe rientrare in uno scambio con il Barcellona qualora il club blaugrana dovesse convincere Arthur ad accettare la corte bianconera. Via anche Rabiot, pronto a sposare un nuovo progetto in Premier League: Everton e Manchester United pronte all’affondo.

Infine occhio anche agli addii di Bernardeschi, Rugani e Higuain. Il primo potrebbe rientrare in uno scambio con il Napoli nell’affare Milik. Il secondo potrebbe lasciare i bianconeri per una cifra tra i 20-25 milioni, mentre il Pipita potrebbe far ritorno in Liga o al River Plate.