Champions League, ecco il nuovo calendario: Juve-Lione si gioca a Torino, finale a Lisbona

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE- Manca solamente l’ufficialità per il nuovo calendario della Champions League. Gli ottavi di finale si giocheranno regolarmente nelle sedi ufficiali, con Juventus-Lione e Barcellona-Napoli in programma rispettivamente a Torino e Barcellona. Gli ottavi di finale prenderanno il via il 7 agosto e si concluderanno l’8 agosto. Poi spazio alla parte finale della competizione, la quale si giocherà in Portogallo a Lisbona.

Quarti di finale fissati dal 12 al 15 agosto e si giocheranno rigorosamente in gara secca. Nessuna andata e ritorno, modifica fondamentale per riuscire a concludere la manifestazione entro la fine d’agosto. Le due semifinali, sempre in gara unica, si giocheranno il 18 e 19 agosto, mentre la finale sarà in programma il 23 agosto a Lisbona.

Calendario Champions League, “Final8” in programma a Lisbonaù

Ecco il riassunto del calendario della Champions League 2019-2020. Atalanta già qualificata ai quarti di finale, ora spetterà alla Juventus e al Napoli cercare di raggiungere la Dea nell’Olimpo delle otto migliori d’Europa.