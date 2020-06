Torino-Parma e Verona-Cagliari, le formazioni: Belotti-Zaza dal 1′, Zenga sceglie Pereiro

VERONA CAGLIARI FORMAZIONI UFFICIALI- Tutto pronto per il calcio d’inizio delle sfide di recupero della 25^ giornata. Oggi si partirà con Torino-Parma, match in programma alle 19:30. In serata spazio per Verona-Cagliari, sfida in programma alle 21:45. Poi domani sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Da lunedì spazio alla 27^ giornata.

Torino Parma formazioni ufficiali, recupero 25 giornata

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Rincon, Meité, Berenguer; Belotti, Zaza. ALL.: Longo. A DISP.: Ujkani, Rosati, Djidji, Lyanco, Singo, Aina, Lukic, Adopo, Millico.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. ALL.: D’Aversa. A DISP.: Colombi, Radu, Dermaku, Regini, Barillà, Brugman, Karamoh, Sprocati, Caprari, Gervinho.

Verona Cagliari formazioni ufficiali, recupero 25 giornata (in attesa di conferma…)

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. ALL.: Juric. A DISP.: Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Bocchetti, Empereur, Dimarco, Pessina, Badu, Pazzini, Borini, Stepinski, Salcedo. INDISPONIBILI: Danzi, Eysseric. SQUALIFICATI: -.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Lu.Pellegrini; Pereiro, Simeone. ALL.: Zenga. A DISP.: Rafael, Olsen, Mattiello, Cacciatore, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa, Ragatzu, Paloschi. INDISPONIBILI: Nainggolan, Oliva, Faragò, Pavoletti. SQUALIFICATI: Joao Pedro.