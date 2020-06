PAGELLE TORINO PARMA- Finisce 1-1 la sfida dell’Olimpico di Torino tra i granata e il Parma. Decidono i gol di Nkoulou e Kucka. Belotti spreca il possibile gol del vantaggio granata dagli undici metri. Errore dal dischetto per il centravanti della Naziona, 1-1 il finale.

2-1 tra Verona-Cagliari. Super Di Carmine autore di una doppietta, poi Simeone per la compagine isolana. Espulso Borini nel primo tempo per fallo su Rog. Rosso anche per Cigarini per doppia ammonizione.

Pagelle Torino Parma 1-1, recupero 25 giornata: video e Highlights

TORINO (4-4-2): Sirigu 6; De Silvestri 6,5, Izzo 6, Nkoulou 7, Bremer 6; Edera 5,5 (82′ Lukic SV), Rincon 6, Meitè 6,5, Berenguer 6 (68′ Ola Aina 6); Belotti 5, Zaza 5. A disposizione: Rosati, Ujkani, Celesia, Djidji, Ghazoni, Lyanco, Singo, Adopo, Greco, Millico. Allenatore: Longo

PARMA (4-3-3): Sepe 7; Darmian 5,5 (85′ Laurini SV), Iacoponi 5,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6,5; Kucka 6,5 (85′ Brugman SV), Scozzarella 5,5 (69′ Hernani 5,5), Kurtic 5; Kulusevski 5, Cornelius 5, Gervinho 6 (73′ Caprari 5,5). A disposizione: Colombi, Radu, Dermaku, Regini, Karamoh, Barillà, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

Pagelle Verona Cagliari, recupero 25 giornata: video e Highlights

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. ALL.: Juric. A DISP.: Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Bocchetti, Empereur, Dimarco, Pessina, Badu, Pazzini, Borini, Stepinski, Salcedo. INDISPONIBILI: Danzi, Eysseric. SQUALIFICATI: -.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Lu.Pellegrini; Pereiro, Simeone. ALL.: Zenga. A DISP.: Rafael, Olsen, Mattiello, Cacciatore, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa, Ragatzu, Paloschi. INDISPONIBILI: Nainggolan, Oliva, Faragò, Pavoletti. SQUALIFICATI: Joao Pedro.