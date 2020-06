Juventus, Arthur ha detto sì: fumata bianca nel week end. Cifre e dettagli dello scambio con Pjanic

SCAMBIO ARTHUR PJANIC- Arthur ha detto sì. Il centrocampista del Barcellona ha aperto ufficialmente le porte al suo passaggio alla Juventus. Un sì atteso e pronto a concretizzarsi nel corso delle prossime ore. L’annuncio potrebbe arrivare già in vista del prossimo week end. Cifre ancora da stabilire, ma la sensazione è che Arthur genererà al Barcellona una super plusvalenza, così come Pjanic alla Juventus.

I bianconeri verseranno, inoltre, una cifra intorno ai 10 milioni di euro come contropartita economica per i 6 anni di differenza tra i due giocatori. Come detto, la fumata bianca potrebbe arrivare già nel prossimo week end.

Scambio Arthur Pjanic, Sarri in conferenza stampa: “Non mi piace che il Barcellona parli di lui”

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Lecce, ha colto l’occasione anche per evidenziare il suo punto di vista in chiave mercato: “Pjanic? E’ a completa disposizione e sta crescendo, lo tengo sempre in massima considerazione. Arthur? Il brasiliano è un giocatore dei catalani e mi pare brutto parlarne, così come non mi è piaciuto quando il loro allenatore ha parlato di Pjanic. Non ne voglio parlare”.

Sulla sfida di domani: “Potrebbe giocare Matuidi terzino sinistro, è una soluzione che abbiamo già provato. Ne sto provando un paio, compresa questa. Il Pipita in questo momento è spendibile solo per uno spezzone di partita, come Ramsey. Stanno crescendo. Bernardeschi è un giocatore che fa comodo perché può giocare in più ruoli, deve solo trovare continuità di rendimento. Secondo me può diventare un grande interno di centrocampo, ma può fare anche l’esterno”.