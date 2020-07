Sorteggi Champions League: sarà Atalanta-PSG. Juve con City o Real Madrid se passa con il Lione. Possibile Napoli-Bayern

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE- La Champions League scalda i motori e si prepara a far ritorno in vista del mese di agosto. Juventus attesa dal ritorno degli ottavi di finale contro il Lione, con francese momentaneamente in vantaggio per 1-0 dopo il match dell’andata. Bianconeri chiamati alla rimonta per poi poter accedere ai quarti di finale contro Real Madrid o Manchester City. Sorteggio complicato, ma gli uomini di Sarri proveranno a vender cara la pelle.

Sorteggio decisamente impegnativo anche per l’Atalanta: i nerazzurri dovranno vedersela contro il PSG. Caccia all’impresa con la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo con la consapevolezza che l’attuale spensieratezza potrebbe far sognare l’intero popolo nerazzurro. Il Napoli, infine, qualora dovesse superare il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale, si ritroverà di fronte la vincente di Bayern Monaco-Chelsea

Sorteggi Champions League 2019/2020 quarti di finale

Real Madrid/Manchester City vs Lione/Juventus

Lipsia vs Atletico Madrid

Napoli/Barcellona vs Bayern Monaco/Chelsea

Atalanta vs Paris Saint-Germain