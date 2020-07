Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado in attacco, D. Anderson e Cataldi dal 1′

JUVENTUS LAZIO PROBABILI FORMAZIONI- Juve a caccia di punti fondamentali per mettere le mani in maniera concreta sul nono scudetto consecutivo. I bianconeri potrebbero approfittare del passo falso dell’Inter contro la Roma e incrementare il distacco dai nerazzurri a +8. Sarri si affiderà al solito 4-3-3 con De Ligt e Bonucci al centro della difesa. Danilo potrebbe essere confermato sulla destra, mentre Alex Sandro agirà sulla sinistra. Ancora chance dal 1′ per Rabiot, il quale sarà preferito ancora una volta a Matuidi. Pochi dubbi in attacco, con Cuadrado agiranno Dybala e Cristiano Ronaldo.

La Lazio, dal canto suo, dovrà fare a meno di tantissimi infortunati: out Lucas Leiva, Correa, Lulic, Radu, Jony e Luis Alberto. Totale emergenza per Simone Inzaghi, il quale si affiderà a Cataldi, leggermente acciaccato e a D.Anderson, quest’ultimo pronto a esser schierato nella posizione di esterno sinistro. In attacco Immobile sarà affiancato da Caicedo.

Juventus Lazio probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile.