PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS- Tutto pronto per la sfida della Dacia Arena tra Juventus-Udinese, con bianconeri a un passo dalla vittoria del nono scudetto consecutivo. Agli uomini di Sarri basterà battere l’Udinese per laurearsi ufficialmente Campioni d’Italia. Sarri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczensy, Buffon potrebbe scendere in campo dal 1′ contro la Sampdoria in vista della prossima giornata. In difesa spazio per Rugani dal 1′, il quale sostituirà Bonucci squalificato. Nessuna novità a centrocampo, in attacco spazio al ritorno di Bernardeschi dal 1′.

L’Udinese scenderà in campo con il 3-5-2: a centrocampo confermati De Paul e Fofana, mentre in attacco spazio alla coppia Okaka-Lasagna. Calcio d’inizio ore 19:30, diretta Sky Sport.

Probabili formazioni Udinese Juventus

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Irrati di Pistoia, assistenti Prenna e Imperiale, Nasca e Galetto al Var.

Probabili formazioni Lazio Cagliari

Lazio a caccia di punti fondamentali per la rincorsa al secondo posto. Periodo decisamente complicato e caratterizzato da diversi infortuni. In attacco agiranno Immobile e Caicedo. In difesa fuori Radu, dentro Patric. Stesso discorso per il Cagliari di Zenga, tanti infortuni e leggero allarme in difesa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.