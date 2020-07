Milan, rinnovo Ibrahimovic: ora ci siamo! Inter, Tonali arriva lunedì

RINNOVO IBRAHIMOVIC- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come sottolineato da “Gianluca Di Marzio”, il Milan sarebbe pronto a offrire il rinnovo contrattuale a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si sarebbe convinto della permanenza in rossonero, e la fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Un nuovo anno di contratto per cercare di raggiungere insieme a Pioli e ai propri compagni la qualificazione alla prossima Champions League.

Come accennato, la fumata bianca potrebbe concretizzarsi dopo l’ultima giornata di campionato. Ibrahimovic sarebbe entusiasta di proseguire la sua avventura in maglia rossonera.

Rinnovo Ibrahimovic, l’Inter risponde con l’affondo su Tonali

Milanesi protagonista sul mercato. Di fatto, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” edizione Brescia, l’Inter sarebbe pronta a sferrare l’affondo decisivo su Tonali, il quale potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di lunedì. 10 milioni di euro per il prestito, riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto di 4 anni da 2,5 milioni di euro a salire.