Cagliari, UFFICIALE: Di Francesco è il nuovo allenatore

DI FRANCESCO CAGLIARI- Ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. A darne conferma è stato il club isolano con un comunicato ufficiale apparso sul sito e su tutti i profili social del club. L’ex allenatore di Roma, Sassuolo e Sampdoria arriverà in Sardegna con grande entusiasmo per cercare di combattere e ambire alla zona Europa.

Un nuovo progetto tecnico che entrerà subito nel vivo, poi, ovviamente, bisognerà valutare i prossimi obiettivi di mercato e le prossime strategie sotto questo punto di vista. Di Francesco prenderà il posto di Zenga, deluso dopo i pochi mesi trascorsi in Sardegna: “Non mi rimprovero nulla. In questo momento tutto era complicato e il difetto è stato fare 10 punti per salvarci subito. Ringrazio tutti: i ragazzi mi hanno dato l’anima e mi porterò per la vita questa esperienza. Allenare in queste condizioni è complicato, non riuscire ad allenarsi, non vedere la famiglia, gli infortuni… Spero che l’anno prossimo il Cagliari faccia bene e la squadra arrivi dove vuole il presidente. Ho fatto male forse ad accettare il contratto fino a giugno, con la clausola per il settimo posto: complicata ma io mi lancio lo stesso, ti fai prendere dalla mano e non ragioni. Ma sono esperienze che ti porti”.

Di Francesco al Cagliari, il comunicato UFFICIALE del club isolano