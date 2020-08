Europa League| Inter-Getafe, probabili formazioni: Sanchez insidia Lautaro

INTER GETAFE PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida degli ottavi di finale di Europa League tra Inter e Getafe. Match a gara unica: sfida da dentro o fuori. Conte si affiderà al solito 3-5-2. In difesa out Skriniar, al suo posto pronto Godin. Completeranno il pacchetto arretrato De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic agirà in regia supportato da Barella e Gagliardini, mentre in attacco Sanchez e Lautaro Martinez si contenderanno una maglia da titolare per affiancare Lukaku.

Inter Getafe streaming: dove seguire il match in diretta tv

La sfida tra Inter-Getafe sarà trasmessa in diretta tv su Canale 8 e Sky Sport. La sfida sarà visibile anche in streaming grazia all’applicazione “Sky Go“, scaricabile gratuitamente dagli store del vostro smartphone o tablet.

Inter Getafe probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina, Mata. All. Bordalas.