Juventus-Lione, probabili formazioni: Danilo dal 1′, ecco la decisione su Dybala

JUVENTUS LIONE PROBABILI FORMAZIONI- Juventus a caccia della qualificazione ai prossimi quarti di finale di Champions League. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di ribaltare l’1-0 dell’andata. Sarri confermerà il 4-3-3 con Danilo in campo dal 1′ al posto di Cuadrado. L’esterno colombiano abbandonerà la linea dei difensori e sarà schierato nel ruolo di esterno offensivo e formerà il tridente con Cristiano Ronaldo e Higuain. Poche novità a centrocampo: Pjanic agirà in regia, al suo fianco Rabiot e Bentancur. Dybala, salvo clamorosi colpi di scena, sarà convocato, ma si accomoderà in panchina. Sarri potrebbe chiamarlo in causa solamente in caso di stretta necessità.

Leggi anche: Siviglia-Roma 2-0, Highlights e tabellino del match: giallorossi eliminati

Juventus Lione probabili formazioni, ottavi di finale Champions League

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Lione (3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelè. All. Garcia