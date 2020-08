Lazio, Immobile allo scoperto: “Voglio legarmi per sempre ai biancocelesti”

RINNOVO IMMOBILE- Ciro Immobile esce allo scoperto sulle pagine del “Corriere dello Sport”. L’attaccante della Lazio, intervistato sulle pagine del quotidiano romano, ha colto l’occasione per fare chiarezza sul suo futuro e sul rinnovo contrattuale con i capitolini. Amore e fedeltà assoluta in vista della prossima stagione e degli anni futuri. L’attaccante della Lazio ha confermato il passato interesse del Napoli nei suoi confronti.

Rinnovo Immobile, l’attaccante pronto a legarsi a vita alla Lazio

Immobile ha così ammesso: “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti con il Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo”