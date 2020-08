Calciomercato 14 agosto: Juve Dzeko, si può. Inter, via libera ad altri 5 acquisti

CALCIOMERCATO 14 AGOSTO- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della prossima sessione di mercato, la quale si annuncia decisamente avvincente e ricca di possibili colpi di scena.

Calciomercato Juventus

Smentite sul nascere le prime indiscrezioni sui possibili accostamenti con David Silva. La Juventus non è interessata al centrocampista spagnolo. Si aprono le porte per il possibile assalto a Dzeko. L’attaccante della Roma piace particolarmente a Pirlo. Possibile scambio anche con il Manchester United tra Dybala-Pogba.

Calciomercato Inter

Come confermato dalla “Gazzetta dello Sport”, dopo Hakimi l’Inter potrebbe puntare all’acquisto di altri 5 giocatori. Una punta, un difensore, un esterno mancino e due centrocampisti. Conte, dal canto suo, dovrebbe restare al timone della panchina nerazzurra.

Calciomercato 14 agosto: Milan, si avvicina il rinnovo di Ibrahimovic

Calciomercato Milan

Si viaggia verso la definitiva fumata bianca per il rinnovo di Ibrahimovic. Come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, mancherebbero solo pochi dettagli per il sì definitivo. Si lavoro sui bonus.

Calciomercato Lazio

E’ fatta per gli acquisti di Muriqi e Fares. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare dopo Ferragosto.