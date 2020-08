CALCIOMERCATO JUVENTUS 2020 2021- La sessione di calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti interrogativi. Di seguito l’analisi sugli acquisti, cessioni e trattative della Juventus in vista della prossima stagione. Ricordiamo che la sessione di calciomercato estiva partirà ufficialmente il 1 settembre e chiudere i battenti il 1 ottobre.

Calciomercato Juventus 2020/2021: acquisti, cessioni e possibili trattative

Come confermato dalle ultime indiscrezioni, starebbe prendendo corpo il possibile scambio sull’asse Manchester-Torino, con Pogba e Dybala protagonisti. La sensazione è che la Juventus valuterà attentamente il da farsi. Non è escluso che i bianconeri possano decidere di dire addio a uno tra Dybala e Ronaldo.

In attacco piacciono Milik e Dzeko. Per l’attaccante polacco ci sarebbe già il sì di Andrea Pirlo. In uscita, dopo l’addio di Matuidi, anche Khedira e Higuain potrebbero rescindere il loro contratto. Da valutare le posizioni di Bernardeschi, Douglas Costa, Rugani e Ramsey.