CALCIOMERCATO MILAN 2020 2021- La sessione di calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti interrogativi. Di seguito l’analisi sugli acquisti, cessioni e trattative del Milan in vista della prossima stagione. Ricordiamo che la sessione di calciomercato estiva partirà ufficialmente il 1 settembre e chiudere i battenti il 1 ottobre.

Leggi anche:Tabella Calciomercato 2020/2021, acquisti cessioni e trattative: Juve, Ronaldo resta

Calciomercato Milan 2020/2021: acquisti, cessioni e possibili trattative

Il nuovo Milan ripartirà dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: accordo ormai a un passo, l’annuncio potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Pochi dettagli alla fumata bianca con Pioli pronto a ripartire da un’ottima certezza. Obiettivo 4° posto in vista della prossima stagione e tante operazioni di mercato sia in entrata, sia in uscita. Conti e Calabria saranno confermati, mentre a centrocampo certi gli addii di Biglia e Krunic, entrambi vicini al Torino.

In uscita anche Ricardo Rodriguez: anche in questo caso, il suo passaggio al Torino sembrerebbe esser ormai cosa fatta. Il Milan proverà l’assalto a un nuovo difensore centrale, un nuovo centrocampista e anche a un nuovo centravanti, il quale reciterà la parte di vice Ibrahimovic in vista della prossima stagione.