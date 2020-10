Pagelle, Tabellino e Highlights Italia-Moldova 6-0: straripante El Shaarawy -VIDEO

ITALIA MOLDOVA TABELLINO- Finisce 6-0 in favore degli azzurri la sfida contro la Moldova. In gol per la prima volta anche Caputo e Berardi. I due attaccanti del Sassuolo bagnano ufficialmente il tabellino dei marcatori in Nazionale. Doppiette per El Shaarawy e gol anche per Cristante.

Tabellino Italia-Moldova 6-0

Italia (4-3-3): Sirigu (22′ st Cragno); Lazzari, Mancini , Acerbi, Biraghi (21′ st Emerson); Locatelli, Cristante, Bonventura (23′ st Sensi); Berardi (30′ st Kean), Caputo (30′ st Lasagna), El Shaarawy (22′ st Grifo ). A disp.: Silvestri, D’Ambrosio, Ogbonna, Jorginho, Florenzi, Orsolini. All.: Mancini

Moldavia (5-3-1-1): Koseliev (1′ st Namasco); Platica, Craciun (1′ st Mudrac), Posmac, Armas, Marandci (1′ st Reabciuk); Rata, Carp (29′ Epureanu), Ionita; Suvorov (1′ st Cociuc), Nicolaescu (34′ st Milinceanu). A disp: Boiciuc, Cebotari, Caimacov, Racu, Graur. All.: Firat

Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 18′ Cristante (I), 23′ Caputo (I), 30′, 46′ El Shaarawy (I), 37′ aut. Posmac (I), 27′ st Berardi (I)

Ammoniti: Carp (M), Rata (M)

Pagelle Italia-Moldova 6-0

Italia (4-3-3): Sirigu 6.5 (22’ st Cragno 6); Lazzari 7, Mancini 6.5, Acerbi 6.5, Biraghi 7 (21’ st Emerson Palmieri 6.5); Locatelli 6.5, Cristante 7.5, Bonaventura 6.5 (22’ st Sensi 6); Berardi 7 (30’ st Kean 6), Caputo 7.5 (30’ st Lasagna 6), El Shaarawy 8 (22’ st Grifo 6.5).

Moldova (3-5-1-1): Coselev 5 (1’ st Namasco 6); Craciun 4.5 (1’ st Mudrac 6), Posmac 4, Armas 5; Platica 5, Rata 5, Carp sv (28’ pt Epureanu 5.5), Ionita 5.5, Marandici 5.5 (1’ st Reabciuk 6); Suvorov 5 (1’ st Cociuc 6); Nicolaescu 5 (34’ st Milinceanu 6)

Highlights Italia-Moldova 6-0