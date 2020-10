NEWS SERIE A – Ecco tutte le notizie aggiornate in tempo reale. News e aggiornamenti in tempo reale di tutte le squadre di Serie A. Ultimissime, indiscrezioni e aggiornamenti sugli infortuni dalle infermerie.

News Serie A 21 ottobre: notizie in tempo reale

Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni:

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.

Midtjylland-Atalanta, Il tabellino del match:

In aggiornamento, live ore 21:00

News Serie A 20 ottobre: notizie in tempo reale

Lazio-Borussia Dortmund, probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Reus.

News Serie A 19 ottobre: notizie in tempo reale

Verona-Genoa: chiuderà la 4^ giornata di campionato la sfida tra Verona-Genoa. Nei padroni di casa possibile chance dal 1′ per Favilli, mentre Kalinic partirà dalla panchina.

News Serie A 16 ottobre: notizie in tempo reale

Napoli-Atalanta: la sfida del San Paolo aprirà il 4° turno di campionato. Gattuso dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Osimhen in campo dal 1′ supportato da Mertens, Lozano e Politano. Nell’Atalanta confermata la coppia offensiva Zapata-Muriel, mentre in panchina potrebbe rivedersi Ilicic.

News Serie A 15 ottobre: notizie in tempo reale

Sassuolo, Toljan positivo al Covid-19, il comunicato del club: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

Juventus-Napoli: Dopo la decisione del giudice sportivo, il Napoli, tramite il proprio account twitter, ha così ammesso:

La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l'esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 14, 2020

News Serie A 14 ottobre: notizie in tempo reale

ITALIA-OLANDA 1-1: leggero passo falso azzurro e addio al primato nel girone. Decidono i gol di Lorenzo Pellegrini al 16′, poi il pareggio ospite di Van de Beek al 25′. Italia attualmente al 2° posto nel girone di Nations League.

Juventus-Napoli, UFFICIALE: il giudice sportivo ha sancito la vittoria per 3-0 da parte dei bianconeri con un punto di penalizzazione per gli azzurri.

Italia-Olanda, le probabili formazioni: Mancini sceglie Chiesa dal 1′

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini.

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, De Jong; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay.

Juventus-Napoli: cresce l’attesa per la sentenza del giudice sportivo sulla sfida della 3^ giornata dell’Allianz Stadium. Si va verso il 3-0 a tavolino in favore della Juventus.

News Serie A 13 ottobre: notizie in tempo reale

Italia, primo tampone positivo per El Shaarawy, ma negativo il secondo di controllo: falso allarme.

Juventus, il Portogallo ha ufficializzato la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo.

Cagliari, Joao Pedro giura fedeltà ai rossoblù: “Se mi volete io resto qui. Mi trovo bene e non c’è stata nessuna situazione di mercato”

Parma: Liverani punterà sul 4-3-1-2, in attacco potrebbe recuperare Cornelius. Tempi di recupero leggermente più lunghi per Inglese.

Fiorentina: Commisso punge Chiesa ai microfoni di Rtv38: “Nemmeno una telefonata, nemmeno un saluto”

Napoli: Milik, intervistato ai microfoni di SportoweFacty ha così ammesso: “La mia esclusione? L’ho saputo dalla stampa. Mi aspettavo questa decisione ma la mancanza di comunicazione da parte del club non è professionale. Credo di non essere stato trattato bene.”

Juventus-Napoli: domani arriverà la sentenza del giudice sportivo sul match della 3^ giornata di campionato. Possibile il 3-0 a tavolino in favore della Juventus, ma attenzione alla difesa del Napoli, pronta ad appellarsi all’articolo n.55 del regolamento.

News Serie A 12 ottobre: notizie in tempo reale

Udinese: prosegue il recupero di Musso dopo l’intervento al menisco. Il portiere argentino potrebbe tornare a disposizione entro 3-4 settimane.

Inter: cresce un cauto ottimismo per il recupero di Bastoni in vista del derby contro il Milan. Brozovic ed Eriksen verso una maglia da titolare. Il centrocampista danese, nelle scorse ore, ha messo a segno il gol numero 100 con la sua Nazionale.

Juventus: allarme Dybala, la Joya pronta a tornare a Torino dopo il doppio impegno con la Nazionale argentina. Condizione fisiche non ottimali e rientro anticipato.

Napoli-Juventus: attesa la sentenza sulla sfida dell’Allianz Stadium. Si va verso la sconfitta per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per i partenopei.

Genoa: buone notizie dall’infermeria rossoblù. Tre giocatori sono guariti e potranno tornare in campo agli ordini di Maran in vista della prossima sfida contro il Verona.

News Serie A 11 ottobre: notizie in tempo reale

Polonia-Italia: pagelle, highlights e tabellino del match

Le Pagelle

POLONIA (4-2-3-1) Fabianski 6; Kedziora 5.5, Glik 6, Walukiewicz 6.5, Bereszynski 5.5, Krychowiak 5, Moder 6.5; Szymanski 5.5 (60’ Grosicki 6), Klich 6 (70’ Milik 6), Jozwiak 5.5 (83’ Karbownik s.v.), Lewandowski 5 (82’ Linetty s.v.). Allenatore: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3) Donnarumma 6; Florenzi 6, Bonucci 6, Acerbi 6.5, Emerson Palmieri 6.5; Barella 6 (78’ Locatelli s.v.), Jorginho 5, Verratti 6.5; Chiesa 5.5 (70’ Kean s.v.), Belotti 5 (83’ Caputo s.v.), L. Pellegrini 5.5 (83’ Berardi s.v.). Allenatore: Mancini

Il Tabellino

Polonia (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krychowiak, Moder; Szymanski (15′ st Grosicki), Klich (25′ st Milik), Jozwiak (37′ st Karbownik); Lewandowski (36′ st Linetty). All.: Brzeczek

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella (34′ st Locatelli); Chiesa (25′ st Kean), Belotti (37′ st Caputo), Pellegrini (37′ st Berardi). All.: Mancini

Arbitro: Sanchez Martinez

Ammoniti: Bereszynski, Kedziora (P), Belotti, Acerbi (I)

Gli Highlights

News Serie A 10 ottobre: notizie in tempo reale

Juventus: Bernardeschi ritorna in gruppo, Dybala non scende in campo con la Nazionale

Inter: Conte, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà rinunciare a Skriniar, Nainggolan, Gagliardini in vista del derby.

Milan: l’annuncio di Ibrahimovic, coronavirus sconfitto. Lo svedese sarà a disposizione in vista del derby contro l’Inter.

News Serie A 9 ottobre: notizie in tempo reale

Italia Under 21: altri tre positivi dopo i casi di ieri. Due giocatori e un membro dello staff sono risultati positivi nelle ultime ore.

Juventus-Napoli: il giudice sportivo prende tempo per stabilire la sentenza sul match dell’Allianz Stadium. La decisione definitiva potrebbe arrivare la prossima settimana.

News Serie A 8 ottobre: notizie in tempo reale

JUVENTUS

Come riportato da “AS”, i bianconeri avrebbero fatto un tentativo dell’ultimo minuto per Marcelo proponendo al Real Madrid uno scambio con Douglas Costa. Secco no da parte del club spagnolo.

GENOA

Clamoroso, Schone escluso dalla lista dei 25 per la Serie A. Ora che succede? Sono attese novità nelle prossime ore.

INTER

Dopo Bastoni, suona un nuovo allarme: positivo anche Skriniar. Derby a rischio.

SPEZIA

Infortunio Galabinov da valutare nel corso delle prossime settimane. Out anche Ramos.

MILAN

Ibrahimovic viaggia spedito vero il ritorno in campo. Da valutare le sue condizioni dopo un altro ciclo di tamponi. Verso il totale recupero anche Romagnoli e Rebic, i quali, salvo, clamorosi colpi di scena, saranno a disposizione per il derby.

VERONA

Kalinic si presenta: “Sono qui per ritornare a segnare. Mi servirà un po’ di tempo per ritrovare la forma migliore”

NAPOLI

Nuovo ciclo di tamponi tutti negativi: solo un giocatore della primavera è risultato positivo. Si attende l’esito del tampone di Lobotka.