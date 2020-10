INTER NEWS- Tutte le notizie sui nerazzurri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni, news e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia e Champions League.

Leggi anche: Serie A, NEWS e ultimissime | Napoli, tamponi tutti negativi. Inter, Skriniar positivo

Inter, News e ultimissime in tempo reale LIVE

8 ottobre: dopo Bastoni, positivo anche Skriniar. Il centrale osserverà la quarantena in Slovacchia per poi far ritorno a Milano una volta che risulterà negativo nel corso dei prossimi tamponi. Difficile la presenza di entrambi i difensori nel derby contro il Milan in programma alla 4^ giornata di campionato