Pagelle e Highlights 4^giornata: LIVE promossi & bocciati dei match

PAGELLE 4 GIORNATA SERIE A- Riparte la Serie A e via al 4° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Napoli-Atalanta, con partenopei a caccia di conferme dopo l’ottimo inizio di stagione a prescindere dalla sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus. Gasperini potrebbe ritrovare Ilicic tra i convocati. Spazio anche al derby tra Inter-Milan in programma sabato alle 18:00, chiuderà la 4^ giornata la sfida tra Verona-Genoa.

Pagelle 4 giornata Serie A 2020/2021: voti e highlights

Pagelle Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Lobotka; Politano, Osimhen, Mertens. All. Gattuso

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Pagelle Inter-Milan

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

Pagelle Sampdoria-Lazio

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. Simone Inzaghi

Pagelle Crotone-Juventus

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Dragus, Simy. All. Stroppa

Juventus (3-4-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, Rabiot, Cuadrado; Morata, Kulusevski. All. Pirlo

Pagelle Bologna-Sassuolo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. All. Mihajlovic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. All. De Zerbi

Pagelle Spezia-Fiorentina

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

Pagelle Torino-Cagliari

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meite, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti, Bonazzoli. All. Giampaolo

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Pagelle Udinese-Parma

Udinese (3-5-2): Nicolas; Rodrigo Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka, Gervinho, Inglese. All. Liverani

Pagelle Roma-Benevento

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Benevento (3-4-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola; Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Iago Falque; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

Pagelle Verona-Genoa

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pandev. All. Maran