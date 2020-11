PAGELLE 7 GIORNATA- Il 7° turno di campionato si prepara a entrare nel vivo con l’anticipo tra Sassuolo-Udinese, match in programma venerdì sera alle 20:45. Poi spazio alla sfida di domenica tra Lazio-Juventus, ore 12:30 e Atalanta-Inter, match in programma domenica alle 15:00. Chiuderà la 7^ giornata la sfida tra Milan-Verona. Ecco tutte le probabili formazioni aggiornate in tempo reale.

Pagelle Sassuolo-Udinese

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Maxime Lopez; Traoré, Defrel, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Pagelle Cagliari-Sampdoria

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Candreva; G. Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Pagelle Benevento-Spezia

Benevento (3-4-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola; Foulon, Ionita, Schiattarella, Dabo; Dabo, R. Insigne; Lapadula. All. F. Inzaghi

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Marchizza; Agoumé, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Nzola, Agudelo. All. Italiano

Pagelle Parma-Fiorentina

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh. All. Liverani

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Caceres, Biraghi; Pulgar, Amrabat, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Pagelle Lazio-Juventus

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Chiesa; Kulusevski; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo

Pagelle Atalanta-Inter

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Inter (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Perisic, Lautarto Martinez. All. Conte

Pagelle Genoa-Roma

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Rovella, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Scamacca. All. Maran

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

Pagelle Torino-Crotone

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, R. Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Pagelle Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimehn. All. Gattuso

Pagelle Milan-Verona

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Ronaldo Vieira, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Colley; Kalinic. All. Juric