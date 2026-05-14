Caos Roma-Lazio: Scontro Istituzionale Inedito tra la Lega e il Prefetto, Derby al Tar e Ultimatum Lanciato

Roma si sveglia con il brivido del derby che cambia giorno e diventa un caso di Stato: decisione del Prefetto, protesta della Lega, ricorso al Tar, e un ultimatum che agita le stanze del calcio e della politica. Sullo sfondo, migliaia di tifosi rimodellano la settimana come un puzzle.

Il derby tra Roma e Lazio è stato spostato a lunedì sera per motivi di ordine pubblico. Il Prefetto ha preso la decisione, la Lega Serie A l’ha definita un “intervento pericoloso”. La partita finisce al Tar. Un passaggio raro. Un segnale forte. E un precedente che rischia di pesare sui prossimi mesi.

La città conosce il valore simbolico di questa sfida. Al Stadio Olimpico si aspettano oltre 60 mila persone. Il dispositivo di sicurezza diventa una macchina enorme: turni, flussi, chiusure, metrò. La cronaca è sobria ma tesa. La politica alza il volume. E i tifosi? Contano le ore di permesso, i treni già prenotati, gli impegni saltati. Il calcio, quando scivola fuori dal campo, lascia segni veri nelle agende di tutti.

Perché il derby è stato spostato

Il ragionamento delle autorità è lineare. Una partita ad alto rischio, in una città piena di eventi, concentra migliaia di persone nello stesso punto, alla stessa ora. Il Prefetto, per legge, può intervenire su orari e modalità degli eventi quando valuta un rischio elevato per l’ordine e la sicurezza. È un potere previsto, non un’eccezione estemporanea. In casi simili, in passato, si sono già visti piccoli slittamenti o divieti di trasferta dei tifosi ospiti.

Qui però l’effetto è macroscopico: il calendario della massima serie subisce una correzione dall’esterno. La Lega parla di “precedente”, perché tocca l’autonomia del sistema sportivo. Non sono in discussione le ragioni della sicurezza, dicono i dirigenti, ma il metodo e il tempo della comunicazione. Tradotto: serve una regola chiara e stabile, non un colpo di freno all’ultimo.

Il passaggio al Tar e lo scontro istituzionale

Il Tar non decide chi abbia ragione sul merito sportivo. Valuta la legittimità dell’atto amministrativo. Esamina motivazioni, tempi, proporzionalità. La Lega Serie A (e, se lo vorranno, i club) può sostenere che esistono misure meno impattanti. L’autorità prefettizia può replicare con dati su carichi delle forze dell’ordine, concomitanze, rischi specifici. Al momento, non risultano pubblici tutti i dettagli tecnici che hanno portato al rinvio: senza documenti, alcune valutazioni restano non verificabili.

Nel frattempo è arrivato un ultimatum politico-mediatico: o si definisce un protocollo stabile tra calcio e istituzioni, oppure ogni weekend rischia di diventare un caso. Dentro ci sono i diritti tv, i contratti degli sponsor, la programmazione delle emittenti. Ma ci sono anche storie minuscole e testarde. Un padre che aveva promesso il derby alla figlia per il compleanno. Un pendolare che si organizza con i colleghi per finire il turno prima. Un tassista che spera in una serata buona e invece incassa uno spostamento imprevisto.

Il nodo è semplice e gigantesco: come si compone l’interesse collettivo quando la passione muove folle e denaro? Il calcio accetta lo sguardo dello Stato, lo pretende quando serve, lo contesta quando stringe. Roma-Lazio, ancora una volta, fa da specchio. Lunedì sera, le luci dell’Olimpico si accenderanno comunque. Ma saremo capaci, la prossima volta, di decidere prima e meglio, senza far pagare il conto ai tifosi?