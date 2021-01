Mamma Zaniolo: Francesca Costa fa impazzire i tifosi della Roma -FOTO

MAMMA ZANIOLO- Prestazioni di grandi livello e secondo gol in Serie A per Nicolò Zaniolo, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. La Roma si coccola il suoi gioiello, arrivato nella capitale nell’affare Nainggolan. Non solo i gol e le grandi prestazioni: Nicolò Zaniolo avrebbe stregato il cuore dei tifosi anche grazie alla mamma. Francesca Costa, 41 anni e regina di instagram.

La mamma del centrocampista giallorosso non passa di certo inosservata. Oltre 20 mila seguaci su instagram e fisico da top model.

Mamma Zaniolo, Francesca Costa afferma: “Tv? Solo se mi proponessero il Grande Fratello”

Francesca Costa, intervistata sulle pagine di “Secolo XIX” ha affermato: “Anni fa seguivo Elisabetta Canalis, perché mi piaceva la sua essenzialità, ma non voglio conflitti d’interesse con Nicolò. Lui deve essere tranquillo e giocare”. Quindi niente tv? In effetti, una porta sembra rimanere aperta. “Be’, se arrivasse una chiamata da un reality come il Grande Fratello, allora sì. Ma niente calcio”. Insomma, la sensazione è che la mamma voglia far crescere e maturare Zaniolo senza pressioni e distrazioni. Un nuovo gioiello del calcio giallorosso che potrebbe fare la fortuna anche del nostro calcio italiano.

Mamma Zaniolo: ecco il profilo instagram

Visualizza questo post su Instagram 💛❤️😊 Un post condiviso da francescacosta (@frac77) in data: Nov 19, 2018 at 6:29 PST