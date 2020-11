MILAN NEWS- Tutte le notizie sui rossoneri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni, news e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Leggi anche: Serie A, NEWS e ultimissime | Napoli, tamponi tutti negativi. Inter, Skriniar positivo

Milan, News e ultimissime in tempo reale LIVE

18 NOVEMBRE– Come confermato nella giornata di ieri, anche Murelli, vice allenatore, è risultato positivo al Covid-19. Contro il Napoli dovrebbe toccare a Bonera andare in panchina.

17 NOVEMBRE– Nuovo allarme in casa rossonera. Dopo Pioli, anche il vice Murelli è risultato positivo. Contro il Napoli potrebbe toccare a Bonera guidare la squadra rossonera dalla panchina

Il comunicato del club:

“AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

16 NOVEMBRE– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, si starebbe complicando il rinnovo di Calhanoglu con il Milan. Il centrocampista piace parecchio alla Juventus, con i bianconeri pronti a inserirsi per strappare il fantasista turco alla corte dei rossoneri a costo zero.

14 NOVEMBRE– Come riportato nella giornata di ieri, e come sottolineato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Milan dovrà guardarsi le spalle dall’assalto del West Ham su Kessie. Punto interrogativo anche sul rinnovo di Calhanoglu.

13 NOVEMBRE: secondo quanto confermato dalle ultime indiscrezioni, il West Ham sarebbe pronto a tornare alla carica per Kessie. Il centrocampista ivoriano, tuttavia, resta e resterà un perno fondamentale del centrocampo di Pioli, difficilmente il tecnico darà l’ok per un suo potenziale addio.

Romagnoli verso il recupero: l’infortunio del centrale difensivo rossonero sarà valutato con calma in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli.

6 NOVEMBRE: Milan-Lille, il tabellino del match:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessie, Tonali (60′ Bennacer); Castillejo (46′ Leao), Diaz (77′ Hauge), Krunic (46′ Calhanoglu); Ibrahimovic (61′ Rebic). A disposizione: Conti, A.Donnarumma, Duarte, Gabbia, Kalulu, Maldini, Tatarusanu. Allenatore: Pioli.

LILLA (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Yazici (79′ Yilmaz), Sanches (79′ Soumare), Xeka (65′ Andre), Bamba (84′ Mandava); Ikone (65′ Lihadji); David. A disposizione: Chevalier, Djalo, Karnezis, Niasse, Pied, Soumaoro, Weah. Allenatore: Galtier.

ARBITRO: Frankowski (POL)

MARCATORI: 23′ su rig., 54′ e 57′ Yazici (L)

NOTE: Ammoniti Romagnoli (M); Xeka, Celik (L). Recupero 1′ – 4′

5 NOVEMBRE: Milan-Lille, probabili formazioni, ore 21:00

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Kessié, Tonali, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Lille (4-4-2): Maignan, Celik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, André, Sanches, Bamba, Ikoné, Yilmaz. Allenatore: Christophe Gualtier.

4 NOVEMBRE- Milan-Lille, le probabili formazioni di domani: ULTIMISSIME

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Kessié, Tonali, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Lille (4-4-2): Maignan, Celik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, André, Sanches, Bamba, Ikoné, Yilmaz. Allenatore: Christophe Gualtier.

3 NOVEMBRE- Ibrahimovic rilancia le speranze scudetto dei rossoneri. Traguardo realmente possibile? Pioli ha confermato anche la crescita totale di Tonali, pronto a recitare una parte da protagonista in vista del proseguimento della stagione.

2 NOVEMBRE– Una vittoria in rimonta e Udinese ko. Il Milan mantiene il primato in classifica grazie al successo contro i bianconeri maturato grazie ai gol di Kessie e Ibrahimovic. L’attaccante svedese si conferma punto fisso offensivo e leader indiscusso. Il Milan resta in corso per il sogno chiamato scudetto!

30 OTTOBRE: un Milan formato super quello ammirato nella sfida di San Siro contro lo Sparta Praga. Bene Leao e Ibra ( a prescindere dal rigore fallito dall’attaccante svedese). Impatto devastante anche per Dalot: l’ex United ha messo in mostra le sue capacità tecniche, ma anche il suo strapotere atletico in fase offensiva. Una nuova piacevole scoperta: sorride Pioli.

Ora testa alla sfida di campionato contro l’Udinese. Il Milan proverà a difendere il primato in classifica.

29 OTTOBRE: Milan-Sparta Praga probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Sparta Praga (4-2-3-1): Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak. All. Kotal

Tabellino del match:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (23′ st Conti), Kjaer, Romagnoli (36′ st Duarte), Dalot; Bennacer (36′ st Kessie), Tonali; Castillejo, Krunic (43′ st Maldini), Diaz; Ibrahimovic (1′ st Leao). A disposizione: Calhanoglu, Colombo, A.Donnarumma, Hernandez, Kalulu, Moleri, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

SPARTA PRAGA (4-3-2-1): Heca; Sacek, Celustka, Lischka (35′ st Plechaty), Hanousek; Pavelka, Travnik (35′ st Karabec), Vindheim; Dockal (45′ st Patrak), Krejci (18′ st Karlsson); Julis (18′ st Kozak). A disposizione: Kotek, Nita, Plavsic, Polidar, Vitik, Wiesner. Allenatore: Kotal.

ARBITRO: Ozkhaya (TUR).

MARCATORI: 24′ pt Brahim Diaz (M), 12′ st Leao (M), 21′ st Dalot (M)

NOTE: Al 36′ pt Ibrahimovic (M) ha sbagliato un calcio di rigore (alto). Ammoniti: Dockal, Lischka (S). Recupero: 1′ pt, 2′ st.

28 OTTOBRE: questo inizio di stagione ha confermato la piena maturità ed esplosione di Leao, schierato spesso in posizione di esterno offensivo e decisivo soprattutto nei panni di uomo assist. Bene anche Calabria, totalmente rigenerato e autore di un impatto decisamente positivo sulla nuova stagione. Domani sarà già tempo di Europa League. Probabili formazioni Milan-Sparta Praga

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Sparta Praga (4-2-3-1): Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak. All. Kotal

27 OTTOBRE: grande rammarico in casa Milan dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma. Occasione mini fuga sciupata. Male Tatarusanu, bene Ibrahimovic e Leao. Quando torneranno Donnarumma e Hauge? Sono attesi nuovi tamponi nel corso dei prossimi giorni. I due giocatori potrebbero tornare a disposizione entro pochi giorni.

26 OTTOBRE: Pagelle e Highlights 5^giornata: Milan-Roma 3-3, succede di tutto a San Siro!

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

22 OTTOBRE: Celtic-Milan, probabili formazioni:

CELTIC (3-5-2): Barkas; Jullien, Duffy, Ajer; Frimpong, Brown, McGregor, Laxalt; Ntcham; Ajeti, Elyounoussi. All. Lennon

MILAN (4-2-3-1) : G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli Celtic-Milan 1-3, il tabellino del match: CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh (1′ st Elyounoussi), Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown (19′ st Rogic), Ntcham, Laxalt (32′ st Taylor); Ajeti (32′ st Klimala), Griffiths (1′ st Christie). A disposizione: Bain, C.Hazard, Soro, Turnbull, Henderson, Dembelè. All.: Lennon. MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie (21′ st Bennacer), Tonali; Castillejo (34′ st Saelemaekers), Brahim Diaz (35′ st Hauge), Krunic; Ibrahimovic (21′ st Leao). A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Conti, Kalulu, Maldini, Colombo. All.: Pioli. ARBITRO: Jug (Slovenia) MARCATORI: 14′ pt Krunic (M), 42′ pt Brahim Diaz (M), 31′ st Elyounoussi (C), 47′ st Hauge (M) NOTE: Ammoniti: Laxalt, Christie (C); Tonali, Donnarumma, Saelemaekers (M). Recupero 3′ st.

21 OTTOBRE: come riportato nelle scorse ore, Calabria potrebbe rischiare la squalifica dopo un brutto gesto al termine del derby. Sono attese novità nel corso delle prossime ore. Occhio anche alla possibile novità: Ibrahimovic potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan per un altro anno.

20 OTTOBRE: Dopo la vittoria nel derby, Calabria ha festeggiato in maniera un po’ troppo “marcata” mostrando il dito medio verso i pochi tifosi presenti. Un gesto rivolto verso la fetta dei pochi tifosi interisti, gesto che potrebbe costare la squalifica al terzino rossonero. Sono attese novità nelle prossime ore.

16 ottobre: allenamento di rifinitura prima del derby di domani sera. Ibrahimovic confermato dal 1′, possibile chance dal 1′ per Diaz, mentre Castillejo e Leao dovrebbero partire dalla panchina. In difesa ritornerà Romagnoli.

15 ottobre: come accennato nei giorni scorsi, Ibrahimovic è pronto a far ritorno in campo dal primo minuto. L’attaccante svedese guiderà l’attacco rossonero in vista della super sfida di sabato pomeriggio contro l’Inter. Quasi certa anche la presenza di Romagnoli. Diaz potrebbe essere preferito a Castillejo. A centrocampo Bennacer resta in vantaggio su Tonali per affiancare Kessie.

14 ottobre: pochi giorni al derby contro l’Inter, cresce l’attesa per la stracittadina milanese. Come accennato nei giorni scorsi, Ibrahimovic scenderà in campo dal 1′. Quasi certo il recupero di Romagnoli. In attacco possibile chance dal 1′ per Diaz. Verso la conferma del forfait Rebic, difficilmente sarà a disposizione.

13 ottobre: Ibrahimovic, salvo clamorosi colpi di scena, scenderà in campo dal primo minuto contro l’Inter. L’attaccante svedese ha recuperato totalmente la sua condizione fisica. Verso il totale recupero anche Romagnoli, pronto a far ritorno al centro della difesa con la fascia da capitano.

Il Milan, nelle ultime ore, ha comunicato ufficialmente la positività di Bonera (staff Pioli): “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti“.

12 ottobre: certo il recupero di Romagnoli contro l’Inter, ma come detto, Gabbia non sarà a disposizione a causa del coronavirus. Il difensore recupererà nel corso delle prossime settimane. Kjaer affiancherà il capitano rossonero, mentre in attacco, come confermato dallo stesso diretto interessato, ci sarà il ritorno dal primo minuto di Ibrahimovic, totalmente recuperato.

11 ottobre: come accennato nella giornata di ieri, Ibrahimovic è guarito dal coronavirus e oggi ha ripreso ad allenarsi con i propri compagni. Sempre positivi Gabbia e Duarte, gli ultimi due difficilmente saranno a disposizione in vista della ripresa del campionato.

https://www.instagram.com/p/CGNRUx4HlWi/?utm_source=ig_web_copy_link

10 ottobre: l’annuncio di Ibrahimovic su instagram scalda il cuore dei tifosi rossoneri, Covid-19sconfitto, lo svedese sarà a disposizione in vista del derby contro l’Inter.

https://www.instagram.com/p/CGILTsAn0tK/?utm_source=ig_web_copy_link

9 ottobre: dopo le conferme sulla positività di Ibrahimovic e Duarte, Pioli può tornare a sorridere dopo il ritorno certo di Romagnoli, il quale tornerà al centro della difesa in occasione del derby contro l’Inter.

8 ottobre: dopo il nuovo ciclo di tamponi, confermate le positività di Ibrahimovic e Duarte. Romagnoli e Rebic viaggiano spediti verso il ritorno in campo in vista del derby contro l’Inter.