La gomitata di Ibrahimovic, giudicata regolare dal Var, continua a far storcere il naso in casa Napoli. Stoccata di Gattuso nel post gara: “Sembrava Mike Tyson“.

Il Milan sbanca il San Paolo e si conferma capolista della Serie A. Secco 3-1 ai danni del Napoli con Zlatan Ibrahimovic protagonista assoluto della sfida. Due gol, prestazione d’assoluto leader, ma piccola macchia finale con l’infortunio al flessore. L’attaccante svedese si sottoporrà oggi agli esami strumentali per valutare l’entità del ko.

Partita perfetta, ma occhio alle polemiche sulla gomitata dell’ex PSG ai danni di Koulibaly. Uno scontro di gioco che ha acceso gli animi e ha fatto storcere il naso alla compagine partenopea. Scontro fortuito o danno intenzionale?

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Milan, Gattuso processa la squadra: il limite che lo fa stare male

Napoli-Milan, la gomitata di Ibrahimovic accende gli animi nel post gara

Come noto, il Var ha scelto di non intervenire sull’episodio incriminato, giudicandolo uno scontro di gioco regolare. Una decisione che ha fatto discutere e che ha spinto Gattuso a lanciare una piccola frecciatina nel post gara: “In televisione sembrava una gomitata da Mike Tyson, al VAR non lo hanno giudicato fallo e va bene così. Non voglio parlare di questo, noi dobbiamo avere il coltello di Ibra”.

C’è stata intenzionalità? E’ un gesto sul quale il Var sarebbe dovuto intervenire? Tanti punti di domanda in casa Napoli e un briciolo di amarezza, ma la sensazione è che il club partenopeo sia pronto a riattaccare immediatamente la spina in vista della sfida di Europa League contro il Rijeka.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Pagelle e Highlights 3^ giornata Serie A: Lazio-Inter 1-1, Milan-Spezia 3-0