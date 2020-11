DIRETTA Lazio-Zenit 0-0: segui la partita LIVE

In casa Lazio, dopo le polemiche, è tempo di scendere in campo in Europa, la posta in gioco è alta contro i russi dello Zenit.

Equilibrio ai limiti della perfezione nel girone F, per intenderci quello della Lazio. La squadra di Inzaghi stasera è chiamata a fronteggiare un avversario ostico come lo Zenit di San Pietroburgo. Match che può risultare decisivo, con Borussia Dortmund e Club Brugge che si giocheranno dall’altra parte altri 3 punti decisivi per le dinamiche del girone. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

