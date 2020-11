DIRETTA Liverpool-Atalanta: segui la partita LIVE

Per l’Atalanta un impegno decisamente ostico che rischia di mettere un freno netto alla corsa verso il sogno ottavi di finale di Champions League.

Le speranze dell’Atalanta passano da Anfield. La Dea coltiva i sogni di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e molto passa ovviamente per quella che sarà la sfida di stasera contro il Liverpool. Con l’Ajax che affronta il Midtjylland ultimo nel girone, i nerazzurri sono chiamati all’impresa per non perdere terreno. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

